Erntedank am Herzogenburger Bauernmarkt

Eine Bereicherung für die Stadt – und natürlich vor allem für ihre Bevölkerung – ist der wöchentliche Bauernmarkt, der jeden Samstag am Rathausplatz als Nahversorgerfunktion von vielen in Anspruch genommen wird. Das Interesse an natürlichen Produkten ist in den vergangenen Jahren immer mehr geworden und es wird dort auch vieles an Produkten angeboten – von Familien und Idealisten aus der Region: Von Obst und Gemüse über Back- und Fleischwaren bis zu Blumen, Getränken, Säften, Käse oder Mehlspeisen ist alles zu haben.

Und da zurzeit Erntedankzeit ist, hat auch der neue Stadtpfarrer Stephanus Rützler die Waren gesegnet: „Eigentlich rufen wir unseren Herrn im Himmel meist nur an, wenn wir um etwas bitten – dabei sollen wir aber auch auf das Danken nicht vergessen, denn wenn man sich zurzeit auf dem Erdenrund so umsieht, ist es nicht selbstverständlich, dass wir hier fast alles zur Verfügung haben.“