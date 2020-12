Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass der Pfarrgemeinderat Verstärkung am Nikolaus-Sektor suchte. Er fand sie in Person von Franz Fellner, den man zuvor gefragt hatte, ob er diese Aufgabe übernehmen könnte. Er sagte zu, seither ist Fellner jedes Jahr Anfang Dezember als Nikolaus unterwegs: „Ich möchte den Kindern und ihren Eltern damit Freude bereiten, außerdem soll der Brauch erhalten bleiben“, sagt er.

Und der Nikolaus bekommt auch etwas zurück: „Es ist jedes Mal schön, diese Freude und diese glänzenden Kinderaugen zu sehen, diese Begeisterung, wenn die Kinder dem Nikolaus ein Gedicht, ein Lied oder mit ihrem Instrument, sei es Blockflöte, Trompete oder Klavier, vortragen dürfen.“ Und er muss schmunzeln: „Da gibt es Kinder, deren Zugposaune größer als sie selbst ist.“

Für den Mann mit dem weißen Bart steht fest: „Alle Kinder wollen, dass ich sie im nächsten Jahr wieder besuche. Natürlich verspreche ich, in einem Jahr wiederzukommen.“

Heuer hing dieses Versprechen am seidenen Faden, doch Franz Fellner war gerüstet: „Ich hätte die Kinder online über Skype oder andere technologische Hilfsmittel besucht.“

Ein Gastspiel des Heiligen in dieser Form ist nach wie vor möglich, selbstverständlich steht der Nikolaus auch persönlich zur Verfügung. Informationen dazu gibt es am Pfarramt bei Sekretärin Maria Schabasser, 0676/826634284, oder beim Nikolaus: 0650/3123115.