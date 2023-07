Klassenausflug der Volksschule Großrust

Der Klassenausflug mit der Bauernbund-Ortsgruppe und den Ortsbäuerinnen Hain-Zagging zu den Feldern der Gemeinde hat mittlerweile Tradition. Diesmal wurde mit den Kindern der 3a der VS Großrust ein Rundgang in Zagging gemacht. Im Wintergarten von Kaiblingers Puten sahen die Schüler, wie Puten artgerecht gehalten werden und es wurden Feldtafeln auf den unterschiedlichsten Feldern aufgestellt. Auf diesen ist kurz und anschaulich erklärt, was man beispielsweise über Weizen, Kukuruz oder Erdbeeren wissen muss. Und damit man nicht nur in der Theorie hört, was regionaler und saisonaler Anbau von Lebensmitteln bedeutet, durften die Kinder am Erdbeerfeld der Familie Kaiblinger Erdbeeren verkosten.