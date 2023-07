ÖKB Kapelln lud zur Bergmesse

Am vergangenen Sonntag lud der ÖKB-Ortsverband Kapelln zur Bergmesse am Halterberg in Rassing. Monsignore Gottfried Auer feierte die Sonntagsmesse, die von einer Abordnung des Musikvereins Kapelln musikalisch gestaltet wurde. Anschließend lud der ÖKB zum Festbetrieb mit Bewirtung. ÖKB-Obmann Peter Baumgartner konnte neben vielen Messbesuchern Bürgermeister Alois Vogl, Kapellns Feuerwehrkommandant Thomas Burger, ÖKB-Bezirksobmann Franz Schweitzer, Herzogenburgs ÖKB-Obmann Hans Baumgartner und als Vertreter der Raiffeisenbank Region St. Pölten Christian Trimmel als Ehrengäste begrüßen.

Beim Mahnmal am Halterberg gestaltete eine Abordnung des Musikvereins Kapelln die Bergmesse. Foto: Peter Nussbaumer

Baumgartner verwies auf den Getränkebrunnen, der auf Initiative von Vorgänger Josef Schmied am Halterberg eingerichtet worden war und der nun durch die Betreuung des ÖKB Kapelln durstigen Wanderern oder Radfahrern am Halterberg Labung ermöglicht. In seiner Festansprache betonte Baumgartner das Motto des ÖKB, demgemäß Friede nur in Freiheit garantiert werden könne. Nach der Sonntagsmesse spielte der Musikverein Kapelln zum Frühschoppen auf, Helferinnen und Helfer des ÖKB Kapelln sorgten für Speis und Trank.