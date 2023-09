Oktoberfeste reichen bis in das Jahr 2001 zurück

Wer glaubt, dass Oktoberfeste erst in den vergangenen Jahren aufs Tableau gekommen, der irrt: Gastronom Walter Kahri aus Murstetten hat Pionierarbeit geleistet: „2001 ist mir die Idee gekommen etwas Neues in der Region, nämlich das erste Oktoberfest mit Blasmusik, Spanferkel und Weißwürsten; in Murstetten zu veranstalten.“ Input sei das Münchner Oktoberfest gewesen.

Kahri: „Dankenswerterweise war der Musikverein Murstetten von der ersten Stunde mit voller Unterstützung dabei. Daran hat sich bis heute nichts geändert und ohne die unkomplizierte Hilfe der Musikanten könnten wir so manchen Ansturm nicht bewältigen.“

Im Laufe der Zeit war die Idee geboren auch ein Oldtimertreffen beim Oktoberfest zu organisieren. „Auch da waren wir Vorreiter in der Region und hatten heuer schon das 18. Oktoberfest mit Oldtimertreffen. Besonders wichtig dabei sind Erich Pötschner und Alois Siedl, die jedes Jahr die gemeinsame Ausfahrt organisieren, und unser Bürgermeister, der jedes Jahr die Moderation übernimmt“, erklärt der Wirt.

Das Besondere in Murstetten sei der Einklang zwischen Oldtimertreffen, Kulinarik und Dämmerschoppen, wobei eine einzigartige Stimmung im Innenhof entstehe und die wunderbare Zusammenarbeit mit allen Helfern.

Ein weiteres Oktoberfest, das ebenfalls bereits über die Bühne gegangen ist, war jenes der Freiwilligen Feuerwehr Guttenbrunn. Es ging am Feuerwehrgelände mit verschiedenen Höhepunkten in Szene und war hervorragend besucht.

Zwei Oktoberfeste stehen noch auf dem Programm. Am kommenden Freitag, 22. September, lädt der Verein „Unser Dorfgschäft“ zum Dorfgschäft nach Nussdorf ein. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr.

Und im Herzogenburger Pflege- und Betreuungszentrum am Schillerring findet am Dienstag, 3. Oktober, ein Oktoberfest mit einer Trachtenmodenschau statt.