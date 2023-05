Ortsgemeinschaft Perschling lud zur Maiandacht

Am vergangenen Donnerstag lud die Ortsgemeinschaft Perschling zur Maiandacht mit Pfarrer Josef Baltenau in die Ortskapelle. Die Ortskapelle von Perschling ist über 1.000 Jahre alt und damit wohl das älteste Bauwerke von Perschling und wurde von der Ortsgemeinschaft Perschling in mehreren Schritten renoviert. Vor einigen Jahren kaufte die Ortsgemeinschaft Perschling ein Keyboard an und stellte es Pfarrer Balteanu für Andachten außerhalb der Pfarrkirche zur Verfügung. Pfarrer Balteanu leitet dann nicht nur die Andacht, sondern sorgt mit seinem Spiel und Gesang auch für die musikalische Gestaltung.

