Tradition Ostergrüße der Gemeinde Kapelln

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Foto: NÖN

S chon Tradition ist, dass die Gemeinde Kapelln Ostergrüße in die Volksschule überbringt. Am Freitag vor den Osterferien brachte die Obfrau vom Ausschuss Familie - Generationen - Gesundheit - Bildung, geschäftsführende Gemeinderätin Petra Thoma die Ostergrüße der Gemeindevertretung an die Lehrkräfte und Kinder der Volksschule und wünschte ein frohes Osterfest.