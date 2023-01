Rauchfangkehrer besuchten den Herzogenburger Bürgermeister

Werbung

Nach alter Tradition kamen auch heuer wieder an den letzten Amtstagen im Jahr der Kameradschaftsbund sowie Markus Nentwich, der Meister der Schwarzen Zunft, mit seiner Crew ins Rathaus, um Bürgermeister Christoph Artner ihre Glückwünsche zu überbringen.

Der Rauchfangkehrerbetrieb in Perschling blickte so wie in den vergangenen Jahren auch diesmal auf ein erfolgreiches Jahr zurück, in dem es zum Glück keinen Rauchgasverletzten oder -toten gab.

„Wir hatten alle Hände voll zu tun, wir haben, bedingt durch den Anstieg der Energiepreise, im abgelaufenen Jahr über 400 Holzöfen aufgestellt – während es 2012 noch 150 gewesen waren“, berichtete Nentwich.

Er ist überzeugt: „Es wird noch Einiges auf uns zukommen, denn versteckte Mängel bei selbst aufgestellten Öfen werden auftreten, auch die Energie-Beratung wird in den Vordergrund treten und die Zukunft sein. Viele Menschen sagen, ich will heizen, wann ich will – aber es gibt viele Häuser, die gar keinen Kamin haben und für solche Öfen nicht geeignet sind“, so Nentwich.

Ein großes Problem ist auch der Nachwuchs, denn die Rauchfangkehrer klagen – wie so viele Vertreter anderer Branchen – über akuten Lehrlingsmangel.

Markus Nentwich schlägt deshalb vor, alle Lehrherren an einen Tisch zu holen, und nicht nur Schülern aus der Mittelschule und der Polytechnischen Schule, sondern allen Interessierten zu zeigen, was in den Betrieben eigentlich geschieht und verlangt wird: „Vielleicht steigt ja dann doch jemand in diesen Beruf ein.“

