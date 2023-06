Sonnwendfeier in Einöd

Das schöne Wetter machte zwischendurch immer wieder eine Pause und zeitweise regnete es auch – dennoch stellten die Einöder Florianis mehr als 80 Tische auf, um für einen Ansturm zur Sonnwendfeier der Stadtgemeinde gerüstet zu sein, die vergangenen Freitag traditionsgemäß auf dem Gelände hinter dem Feuerwehrhaus, direkt an der Traisen, über die Bühne ging. Sicherheitshalber wurde auch die Fahrzeughalle ausgeräumt, um – falls der Regen wieder einsetzt – eine Ausweichmöglichkeit zu haben. Doch das Wetter hielt, die Besucher kamen am Anfang etwas zaghaft, während die Stadt- und Jugendkapelle kräftig aufspielte. Doch zu Beginn der wirklich tollen Feuershow, mit der die Künstlergruppe „Daidalos“ alle Gäste begeisterte, waren die Tische vollbesetzt. Die Feuerwehr St. Andrä, die mit ihrem Kommandanten Leopold Fankl für die Kulinarik sorgte und bei der Bedienung sehr flott unterwegs war, bemühte sich redlich, alle Besucher zufriedenzustellen, was ihr auch vortrefflich gelang, so dass es ein erfolgreiches Fest wurde. Kurz nach 22 Uhr marschierte Bürgermeister Christoph Artner mit der Kindergruppe vom Platz der Feuershow zum riesigen Holzhaufen, wo dieser gemeinsam entzündet wurde.