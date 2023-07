Sonnwendfeuer in Nussdorf

In das Pfarrzentrum Nussdorf hatte die Ortsgruppe Nussdorf der „NÖ Senioren“ mit Obfrau Marianne Kattner an der Spitze geladen. Zahlreiche Besucher fanden sich zum Sonnwendfeuer ein. Für die stimmige Unterhaltung an diesem Abend zeichnete die Gitarrengruppe Nussdorf unter der Leitung von Christine Sieberer verantwortlich. Besonderen Anklang fanden Lieder, bei denen auch zum Mitsingen eingeladen wurde. Für das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt und zum Abschluss gab es noch ein schönes Feuerwerk.