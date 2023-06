Sonnwendfeuer in Theyern

+

Ein Fixpunkt des Dorfgeschehens in Theyern ist alljährlich das Sonnwendfeuer, das heuer bei durchaus passablen Witterungsbedingungen stattfand. Seit über 30 Jahren wird diese Traditionsveranstaltung, zu der sich zahlreiche Festbesucher einfanden, von der Freiwilligen Feuerwehr Theyern organisiert. Kommandant Matthias Jäger und sein Team konnten dazu unter anderen die Ehrenkommandanten Leopold Schinnerl und Josef Schreiber, Abschnittskommandant-Stellvertreter Rudolf Singer, den Ehren-Unterabschnittskommandanten Gerhard Fürnkranz mehrere Gemeinderäte sowie Abordnungen der umliegenden Wehren begrüßen. Durch das tolle Ambiente, das passende Wetter und die engagierte Mithilfe der Ortsbevölkerung ist die Veranstaltung zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten verlaufen. Ein besonderer Höhepunkt des Sonnwendfeuers in Theyern ist alljährlich ein groß angelegtes Feuerwerk, das immer wieder Erstaunen und Begeisterung bei den Festgästen hervorruft. Der Reinerlös der Veranstaltung dient dem Ankauf von Ausrüstungsgegenständen und zur Erhaltung des Feuerwehrhauses in Theyern.