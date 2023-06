Verfrühtes Sonnwendfeuer in Kapelln

Schon am vergangenen Freitag lud der Tennisverein Kapelln zum Sonnwendfeuer in seine Sportanlage. Obmann Andreas Munk erklärt: "In unserem Verein sind Mitglieder aus allen Katastralgemeinden aus der Umgebung, die um die Sonnenwende selbst eigene Sonnwendfeuer abbrennen. Nur durch unseren frühen Termin des Sonnwendfeuers ist es möglich, dass sie alle mit uns mitfeiern können." Die Veranstaltung hat schon lange Tradition und stellt neben Tennisheurigen beziehungsweise alternierend Jahresabschluss eine wichtige finanzielle Basis für den Verein dar, der derzeit 120 aktive Mitglieder zählt. Der Verein freut sich nicht nur über die gute Entwicklung des wöchentlichen Trainings, das rund 50 Mitglieder mit einem Trainer am Platz des Tennisvereins absolvieren, auch über eine Rekordteilnahme an der heurigen Vereinsmeisterschaft, bei der schon 28 Teilnehmer und zehnTeilnehmerinnen gemeldet sind.

Der Vorstand des Tennisvereins und einige Helfer hatten das Fest bestens vorbereitet und sorgten für Speis und Trank, die Tenniskinder hatten den "Hansl" ausgestopft und gemeinsam wurde die Feuerstelle in der Nähe des Perschlingdammes vorbereitet. Bei Einbruch der Dunkelheit bildeten die Kinder einen Fackelzug vom Vereinshaus zur Feuerstelle und entzündeten das Feuer. Eine Box für freiwillige Spenden zugunsten der Tennisjugend stand beim Abschießen der Feuerwerks bereit.