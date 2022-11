„G‘miatlicher Herzogenburger Advent“ mit Höhepunkt zum Auftakt

Werbung

Was am vergangenen Freitag-Abend bei verhältnismäßig schönem Herbstwetter begonnen hatte, ist am Sonntag mit plötzlich starkem Nebeleinfall zu Ende gegangen: der 13. „G‘miatliche Herzogenburger Advent“, der zum ersten Mal nicht vom Rathausplatz zum Kirchenplatz angesiedelt war, sondern im großen Stiftshof seinen Platz fand.

Obfrau Evelyne Moser-Bruckner begrüßte im Namen der Interessengemeinschaft der Wirtschaft die zahlreichen Besucher: „Wir wissen, wie hart die vergangenen drei Jahre waren. Als sich endlich die Corona-Lage im Frühjahr etwas entspannte, erteilte uns die nächste Hiobsbotschaft mit den Kampfhandlungen in der Ukraine. Die Auswirkungen sind Energieknappheit und horrende Teuerungsraten. Inmitten dieser schwierigen Zeiten haben wir uns trotzdem entschlossen, unseren Mitbürgern ein wenig Abwechslung aus all den Alltagssorgen zu bereiten.“

Das Rahmenprogramm rund um die zwölf Stände war vielfältig und abwechslungsreich. Es reichte vom Jazzkonzert bis zur Aufführung des Traismaurer Krippenspiels.

Mehr über die Traditionsveranstaltung lesen Sie in der kommenden Printausgabe der NÖN.

