Die Wettkampfsaison steht vor der Tür, das merkte man auch beim traditionellen Traisental-Cup der Freiwilligen Feuerwehr Inzersdorf.

Insgesamt 27 Feuerwehren aus dem Abschnitt Herzogenburg, aber auch darüber hinaus, beteiligten sich am vergangenen Freitag an der Veranstaltung, die am Sportplatz über die Bühne ging.

Von 18 bis 21 Uhr kuppelten und kämpften die Mannschaften im Parallelbewerb mit Rasenteppich und Zeitnehmung, bis schließlich im Finale St. Gotthard (Texingtal; Bezirk Melk) vor Thallern, Wiesenfeld 1 (Bezirk Lilienfeld), Johannesberg und Inning als Sieger feststand.

Bürgermeister Ewald Gorth gratulierte zu den gezeigten Leistungen sehr herzlich.

Die Inzersdorfer Damen bemühten sich zwar redlich, landeten aber doch ziemlich abgeschlagen.

Bei „Fireparty“ ging die Post ab

Aber wie heißt es so schön: Nicht siegen ist wichtig, sondern dabei sein und gewinnen. Und gewonnen haben alle Teilnehmer, denn es war nicht leicht, in voller Montur mit Ausrüstung und Helm in der sommerlichen Hitze um jede Sekunde zu kämpfen – deshalb wurde bei der anschließenden „Fireparty“ am Gelände vor dem Feuerwehrhaus und im Festzelt auch anschließend gefeiert, was das Zeug hielt.