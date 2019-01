Im Festsaal des Landgasthofes Huber in Wagram fand der diesjährige Bezirksweinbautag statt, an dem über 150 Weinbauern als auch zahlreiche Vertreter von Tourismusbetrieben und Gemeindemandatare teilnahmen.

Zu Beginn informierte der Geschäftsführer des Landesweinbauverbandes, Konrad Hackl, über aktuelle Themen der NÖ Weinwirtschaft. Zudem wurde vor allem auch auf die aktuelle Situation und die Auswirkungen der Klimaveränderung eingegangen. Nach einem Situationsbericht des Weinjahres 2018 wurden die Themen Pflanzenschutz und Bewässerung sowie Insekten im Weinbau behandelt.

Ein weiteres zentrales Thema der Weinbautagung war das in Planung befindliche Projekt der Riedenkennzeichnung. Dabei soll die Kennzeichnung der Rieden erneuert und angepasst werden.

Im Anschluss referierte der Obmann des Vereins „Weinstraße und Tourismus Traisental-Donau“, Walter Pernikl, über die aktuelle Situation der Weinstraße und des Tourismus im Allgemeinen und betonte die Wichtigkeit die Zusammenarbeit aller Destinationen.

Wasserberechnung ist bereits erstellt

Nach einer kurzen Pause wurde die Tagung mit der Vollversammlung des Verein Traisentaler Wein fortgesetzt. Dabei informierte der Obmann Markus Huber über den diesjährigen Weinfrühling. Ein Schwerpunkt-Thema war das Weingarten-Bewässerungsvorhaben im Traisental. „Aufgrund der Auswirkungen der teilweise sehr trockenen Jahre der Vergangenheit und der positiven Stimmung der Regierung gegenüber der Bewässerung in der Landwirtschaft wurde bereits im Vorjahr eine Erhebung über das Flächenausmaß einer Bewässerung im Weinbaugebiet durchgeführt“, so Markus Huber. Weiters: „Darauf basierend konnte nun eine Wasserberechnung durch die Firma Donauconsult erstellt und präsentiert werden. Jetzt liegt es daran, die gesetzliche Grundlage der Erstellung als auch der Finanzierung des Projekts zu klären.“

In Kürze stehen mehrere Termine bei der Landesregierung NÖ als auch bei der Landeslandwirtschaftskammer NÖ an. „Um eine genaue Ausarbeitung gewähren zu können wurde eine eigene Projektgruppe gebildet. Mit einer Umsetzung der Maßnahme zum Schutz der Kulturanlagen und Sicherung der Qualität der Weine kann in den nächsten drei Jahren gerechnet werden“, erzählte Markus Huber abschließend.