Beim „falstaff Traisental DAC CUP“ wurden in mehreren Kategorien die besten Traisentaler Weine gekürt.

Für den Falstaff-Traisental-DAC-Cup 2018 reichten heuer 46 Traisentaler Weingüter ihre Spitzenweine ein. Aus 94 Weinen wurden die Besten des Jahrgangs 2017 ermittelt. Die Spitze lag einmal mehr sehr dicht beieinander und die Entscheidung fiel nicht leicht. Letztlich konnte das Weingut Hauleitner aus Wagram ob der Traisen mit 92 Punkten (von maximal 100) in der Kategorie Grüner Veltliner mit dem „Grüner Veltliner DAC Ried Venusberg“ durchsetzen.

Die „Weinkultur Preiß“ aus Theyern konnte hingegen die Kategorie Riesling mit dem „Riesling DAC Pletzengraben 2017“ für sich entscheiden. „Die Verkostung hat einmal mehr bewiesen, dass die Traisentaler Weine in den letzten Jahren qualitativ stark zugelegt haben. Vor allem auch die Breite an Betrieben mit Spitzenweinen hat deutlich zugenommen“, so der erfolgreiche Spitzenwinzer Herwald Hauleitner in einer ersten Reaktion.

Die Aussichten auf den Weinjahrgang 2018 sind bislang sehr gut

„Bis dato hat die Vegetation einen rekordverdächtigen Sprint hingelegt. Gegenüber einem ‚normalen‘ Jahr sind wir zumindest um zwei Wochen voraus. Mittlerweile hat die Weinblüte im vollen Umfang begonnen“, so der Winzer Viktor Fischer. Heuer gab es keine Frostnächte nach dem Austrieb im Traisental. Allgemein wird von einem sehr frühen Lesezeitpunkt ausgegangen. „Wenn die Vegetation weiterhin ein derartiges Tempo anschlägt ist die Hauptlese heuer für September zu erwarten. Um gut zwei Wochen früher als sonst üblich.“, so der Reichersdorfer Winzer Thomas Ott.