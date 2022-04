Weinfrühling war ein Hit

Werbung

Seit Jahren zählt der „Traisentaler Weinfrühling“ (vormals das „Wine fun tasting“) zu einem Fixpunkt im Terminkalender zahlreicher Weinliebhaber. Seit seiner Gründung im Jahr 1995 hat das Weinbaugebiet Traisental viel an Eigenständigkeit zurückgewonnen und befindet sich nach wie vor im Aufwind.

Insgesamt hatten heuer 35 Winzer zum „Tag der offenen Kellertür“ ins Traisental geladen, wobei vor allem sehr viele Gäste aus den benachbarten Bundesländern in der Region unterwegs waren. „Zahlreiche Traisentaler Winzer hatten heuer wieder an dem Weinfrühlings- Wochenende ihre Keller und Höfe geöffnet und den Gästen den neuen Weinjahrgang als auch Spezialitäten aus den Vorjahren vorgestellt. Es wurde ein umfassendes Sortenspektrum von Grüner Veltliner, Riesling, Chardonnay und Weißburgunder bis hin zum Zweigelt geboten“, so Bezirksweinbauverbandsobmann Alexander Siedler.

Neben der Weinverkostung gab es zusätzliche Angebote wie zum Beispiel Wanderungen mit den Traisentaler Weinbegleitern als auch kulinarische Spezialitäten bei einzelnen Winzern und in der Gastronomie.

Die Bedeutung des „Traisentaler Weinfrühlings“ hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Die Weinfreunde von nah und fern wissen mittlerweile das Preis-Leistungsverhältnis im Traisental zu schätzen und viele von ihnen haben im Rahmen des Weinfrühlings ihre Einkäufe getätigt.

