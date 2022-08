Drogendealer vor Gericht: Erste Urteile

Werbung

Penible Ermittlungen der Polizeiinspektion Traismauer haben mit einem Schlag gegen die Drogenszene geendet. Am Mobiltelefon eines Konsumenten sind Chatverläufe festgestellt worden, die zwei seiner Dealer nun auf die Anklagebank am Landesgericht St. Pölten gebracht haben. Sie sollen dem im Tatzeitraum minderjährigen Konsumenten Cannabis überlassen haben. Der Strafrahmen für dieses Delikt beläuft sich immerhin auf drei Jahre unbedingte Haft.

Dealer Nummer eins ist ein 20-jähriger Nussdorfer. Ihm ist in der Zeit zwischen seiner Aussage bei der Polizei und dem Prozess die Erleuchtung gekommen. Hatte er sich vor der Exekutive noch geständig gezeigt, dem minderjährigen Traismaurer mehrere Gramm Cannabis überlassen zu haben, so ist der bisher Unbescholtene zur Einsicht gelangt, dass es nur (nicht strafbares) Cannabidiol, kurz CBD, war. Deshalb könne er auch nicht schuldig gesprochen werden.

Volle Berufung gegen das ohnehin milde Urteil

Zwei Mal ist der Nussdorfer bislang mit einer Diversion davongekommen, er leistete Sozialstunden. Nun gibt es erstmals eine Verurteilung, vier Monate bedingte Haftstrafe, außerdem wird Bewährungshilfe angemeldet. Er meldet sofort volle Berufung an, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Dealer Nummer zwei war bis vor Kurzem selbst schwer drogensüchtig. „Jetzt bin ich aber clean“, versichert der 22-Jährige im Beisein seiner Mutter. Opiate, Speed, „fast alles“ habe er genommen, weswegen sich der Mann nun in psychiatrischer Behandlung befindet, arbeitssuchend ist, aber immerhin ein Rehabilitations-Geld im Ausmaß von mehr als 1.000 Euro monatlich bezieht.

Zur Überlassung von Cannabis (und ein paar Tabletten) an den Traismaurer zeigt er sich prinzipiell geständig, will jedoch nicht gewusst haben, dass der Römerstädter noch minderjährig war.

Was dieser im Zeugenstand bestätigt: „Ich habe ihn angelogen, um zu dem Rauschgift zu kommen.“ Mindestens 50 Gramm Cannabis wechselten jedenfalls den Besitzer.

Der Sitzenberg-Reidlinger ist auch wegen eines Diebstahls angeklagt. Er will ein Kinderfahrrad genommen haben, das an einem Busch angelehnt in der Nähe des Bahnhofs Sitzenberg-Reidling stand. Mit dem Rad begab er sich im Zug nach Traismauer und wollte dann zum Badesee fahren. Am Bahnhof ertappte ihn zufällig der Bruder des Opfers: „Das ist das Rad von meiner Schwester!“ Worauf der Dealer den Drahtesel retour erstattete.

Therapie statt Strafe

Das Kuriose an der Geschichte ist jedoch, dass das Mädchen mit Freunden in der Traisen ein Bad nahm. Das Rad befand sich, so der Vater im Zeugenstand, am Treppelweg, als es verschwand.

Für das Urteil war der Tatort letztlich unerheblich: 15 Monate Haftstrafe, davon fünf Monate unbedingt. Vom Widerruf bedingter Vorstrafen sieht der Richter ab. Die Strafe muss der Angeklagte nicht zwangsläufig verbüßen, wenn er sich (erfolgreich) sechs Monate einer stationären Therapie und weitere 18 Monate einer ambulanten Therapie unterzieht. Einen Fixplatz beim „Grünen Kreis“ hat er schon. Die Therapieeinrichtung kennt der Mann, nur zwei Monate nach der Entlassung wurde er rückfällig.

Das Urteil ist rechtskräftig. Bei allen beteiligten Personen handelt es sich um Österreicher ohne Migrationshintergrund.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.