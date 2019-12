Mit einer Festveranstaltung samt mehreren Lesungen und einer Buchpräsentation ist das 40-jährige Bestandsjubiläum des Literarischen Kreises Traismauer feierlich begangen worden.

Obmann Walter Nolz konnte dazu auch Bürgermeister Herbert Pfeffer, Kulturstadtrat Alfred Kellner, Brigitta Naber (Tochter der Gründerin Franziska Poyntner) und die erfolgreiche Autorin Sabina Naber (Enkelin der Gründerin) begrüßen.

Zur Chronologie: Im Dezember 1979 versammelte die Traismaurerin Franziska Poyntner einen Kreis von literarisch interessierten Personen und gründete den „Literarischen Kreis Traismauer“. Man traf einander einmal im Monat in Räumen, die von der Stadtgemeinde Traismauer zur Verfügung gestellt wurden, um aus Werken bekannter Autoren vorzulesen und darüber zu diskutieren. Sehr bald wurde dieses „literarische Event“ in Fachkreisen weit über die Gemeindegrenzen bekannt und brachte Zuhörer und Autoren aus dem Raum Krems, St. Pölten und Wien nach Traismauer. „Auch die Mitglieder des Literarischen Kreises waren sehr aktiv und haben zahlreiche Werke geschaffen, die in Form einer Nachlese festgehalten und vervielfältigt wurden. So sind seit dem Bestehen des Vereins zehn Bücher veröffentlicht worden“, berichtete Walter Nolz.

Poyntner, Schnötzinger, Haiderer und nun Nolz

Weiters: „Viel zu früh, nur rund fünf Jahre nach der Vereinsgründung verstarb Franziska Poyntner im Jahr 1984. Doch ihr Werk, der ,Literarische Kreis Traismauer‘, konnte weitergeführt werden. Schulrat Leopold Schnötzinger übernahm die Aufgaben des Obmannes, bevor er diese Funktion im Jahr 1991 aus gesundheitlichen Gründen an Rudolfine Haiderer weitergab.“

Bis 2006 leitete Rudolfine Haiderer mit viel Umsicht den Verein, bis auch sie aus gesundheitlichen Gründen von dieser Funktion zurücktrat und Walter Nolz zum neuen Obmann gewählt wurde.

Bürgermeister Herbert Pfeffer würdigte in seiner Ansprache die Vereinsaktivitäten ausdrücklich und gratulierte zu dem neuen Buch „Wir schreiben in Traismauer“.

„Das neue Buch ist ein Rückblick auf die 40-jährige erfolgreiche Vereinsgeschichte. Darin finden sich auch zahlreiche Beiträge von ehemaligen und verstorbenen Mitgliedern in wunderbarer Qualität wieder. Dabei wird auch besonders unserer Gründerin Franziska Poyntner gedacht“, erklärte Walter Nolz.

Aus den Textbeiträgen, die alphabetisch nach Autoren gegliedert sind, wurden auch ein paar „Weintexte“, passend für die Gegend, als „Weinlesung“ im letzten Block zusammengefasst. Das Jubiläumsbuch ist nicht nur eine Rückschau, sondern ist auch eine abwechslungsreiche und aktuelle Präsentation kreativen Schreibens.

Es ist ab sofort bei Obmann Walter Nolz ( 0676/6274653) erhältlich.

Für die musikalische Umrahmung zeichnete die Musikschule Traismauer verantwortlich.