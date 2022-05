Akteure von Schöffls Theatergruppe in Höchstform

Werbung St. Pölten Anzeige Oberbank jetzt noch zentraler am Linzertor

Bereits zum 18. Mal stellt „Schöffls Theatergruppe“ in den Dienst der guten Sache. Sie hat ein Theaterstück, eine Komödie in drei Akten mit dem Titel „Doppelzimmer für fünf“ von Jasmin Leuthe, einstudiert.

ASBÖ-Bau führte nach Pause zur Reaktivierung

Zur Aufführung gelangt es an den Freitagen, 6. und 13. Mai, an den Samstagen, 7. und 14. Mai (jeweils um 19.30 Uhr), sowie an den Sonntagen, 8. und 15. Mai, jeweils um 17 Uhr in der städtischen Turnhalle. Eintritt: freie Spenden.

Vor 47 Jahren wurde die Theatergruppe vom späteren Namensgeber Herbert Schöffl senior gegründet. Damals fanden sich Sportler der Fußballsektion des Sportclubs zusammen, um für den Verein Theater zu spielen.

Der Bau der Rettungszentrale des Samariterbundes Traismauer hat nach mehrjähriger Pause zur Reaktivierung der Theatergruppe geführt. Seit 2003 wird permanent ohne Unterbrechung für die Traismaurer Rettungsstelle gespielt.

Pfeffer ist Intendant, Schreiblehner Regisseur

Seit dem tragischen Ableben des Gründers Herbert Schöffl (2007), der jahrzehntelang das „Um und Auf“ der Theatergruppe war, zeichnen Herbert Pfeffer (Intendanz) und Leopold Schreiblehner (Regie) für die Leitung der Laienschauspielgruppe verantwortlich.

Beim Theaterstück selbst handelt es sich um eine turbulente Komödie, wobei verschiedenste Charaktere und diverse Geschehnisse für unterhaltsame Stunden garantieren. Ein kurzweiliges Theaterstück, Laienschauspieler in Höchstform und jede Menge Situationskomik sind die „Zutaten“ für die unterhaltsamen Theaterabende.

„Der Reingewinn der Theateraufführungen wird zur Gänze für den Rettungsdienst in Traismauer, hier in erster Linie für den Ankauf eines medizintechnischen Gerätes, verwendet werden., so der Regisseur und Hauptdarsteller Leopold Schreiblehner.

Der Samariterbund und das Kulturreferat der Stadtgemeinde Traismauer laden zum Besuch der Theateraufführungen 2022 herzlich ein.

