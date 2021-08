Eine Römerstädterin ging gerade in den Keller, als sie ihre Tochter schreien hörte. Die wohnt mit ihrem Freund in der Wohnung über der Mutter in Traismauer und es gab wieder Streit. Der Freund habe sie geschlagen, sagte die Tochter zitternd, der 23-Jährige schrie sie an und die Mutter drohte mit der Polizei. Daraufhin riss der Mann die Gegensprechanlage im Vorzimmer aus der Wand. „Wenn du die Polizei rufst, zünde ich dir die Wohnung an“, soll er gesagt haben. Er bückte sich nach dem Hörer, spannte das Kabel und wollte der Mutter damit an den Hals gehen – so erzählt die Tochter den Vorfall, der sich im März zugetragen haben soll, vor Gericht. Doch damit nicht genug. Als sie den Freund in eine Diskussion verwickelte, ging die Mutter in die Küche und rief von dort die Polizei. Der Freund hörte das und soll mit erhobenem Baseballschläger auf die Mutter zugegangen sein. Die Tochter konnte ihm den Schläger aber im letzten Moment abnehmen.

„Ich wollte nur, dass sie weggeht“, sagt der Angeklagte dazu. Er habe mit dem Kabel nichts vorgehabt, sondern es nur aufwickeln wollen, um die Anlage zu reparieren. Mit dem Baseballschläger habe er nur gegen die Wand geschlagen, er sei nicht in der Nähe der Mutter gewesen. Diese schüttelt resolut den Kopf, sie ist sich sehr sicher in ihren Ausführungen und schildert den Vorfall nachvollziehbar und detailliert.

„Ich schlag‘ dem Geschäftsstellenleiter den Schädel ein!“ Angeklagter zu einer AMS-Mitarbeiterin

Angeklagt ist der Mann aber noch wegen eines zweiten Vorfalls: Im Mai bekam das AMS einen Anruf. „Der Kunde war sehr aufgebracht und laut und wollte zum Geschäftsstellenleiter durchgestellt werden“, erzählt die AMS-Mitarbeiterin, die damals ans Telefon ging, vor Gericht. Er habe zu wenig Geld erhalten und eine Sperre der Mindestsicherung. Nach mehrmaligen Beleidigungen ging der 23-Jährige zu Drohungen über: „Ich komme vorbei und renne Amok. Ich schlag‘ dem Geschäftsstellenleiter den Schädel ein“, soll er gesagt haben. Das bestreitet der Österreicher: Er habe gesagt, er werde seelisch Amok rennen. Das glaubt ihm der Richter jedoch nicht.

Der Gerichtsgutachter stellt eine dissoziale Persönlichkeitsstörung beim Angeklagten fest. Instabile Emotionen, null Frustrationstoleranz und Impulshaftigkeit sind Merkmale einer solchen Störung. Die psychische Erkrankung sei auch Ursache seiner Handlungen gewesen. Zu den angeklagten Tatzeitpunkten soll er jedoch zurechnungsfähig gewesen sein und hätte sich auch beherrschen können. Der Gutachter hält zukünftige Straftaten für wahrscheinlich und ist für eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Eine Einweisung sei der falsche Weg, so der Verteidiger. Er hält eine stationäre Therapie für sinnvoller. Die Freundin sitzt mit Tränen in den Augen im Gerichtssaal.

Zwei Jahre Haft und Einweisung in Anstalt

Richter Christoph Steininger verurteilt den Angeklagten wegen schwerer Nötigung, gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung zu zwei Jahren Haft (nicht rechtskräftig). Er wird in eine Anstalt eingewiesen. Der Richter bezieht sich auf das Gutachten und auf die Aussagen der Zeuginnen. Erschwerend sind außerdem die einschlägigen Vorstrafen des Mannes.