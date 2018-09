Jubiläumsfeier: Seit 20 Jahren gibt es die Apotheke am Hauptplatz.

Vor rund 120 Jahren hat die erste Apotheke in der Römerstadt eröffnet. 1994 kam Apothekerin Gabriela Krb nach Traismauer und übernahm die Apotheke in der Venusbergerstraße. 1996 kaufte sie das „Scherzerhaus“ am Hauptplatz. Nach umfangreichen Bauarbeiten wurde die neue „Zur-Mutter-Gottes“-Apotheke im September 1998 feierlich eröffnet. Mittlerweile hat die engagierte Apothekerin ihre Vision von einem modernen ganzheitlichen Gesundheitszentrum erfolgreich umgesetzt.

Als besonderen Gast konnte Apothekerin Gabriela Krb zum Jubiläum auch Bürgermeister Herbert Pfeffer begrüßen. Dabei kam es zu einem Geschenke-Austausch. Für die Apothekerin gab es einen Jubiläums-Stadtwein und Blumen – im Gegenzug erhielt der Bürgermeister zwei Bäume, die demnächst durch den Stadtgärtner Martin Winter gepflanzt werden sollen.

Finaler war die Verlosung des Hauptpreises eines Jubiläums-Gewinnspiels. Ein Wellness- Wochenende für zwei Personen ging an Aloisia Schramseis aus Atzenbrugg.