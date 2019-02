Mit Anfang März brechen im Diamond Country Club in Atzenbrugg neue gastronomische Zeiten an. Der Traismaurer Spitzenkoch Peter Heneis ist neuer Küchenchef, die Restaurantleitung hat Rafael Pils übernommen. Was Generalmanager und Koch dazu sagen, lest ihr exklusiv in der aktuellen Printausgabe der NÖN.