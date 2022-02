Aufsichtsbeschwerde erhitzt die Gemüter: SPÖ-Pfeffer wehrt sich

SPÖ-Bürgermeister mit dem Seiten-Konvolut bei der Baustelle für die neue Landeszentrale des Samariterbundes: „Der eigentliche Skandal ist, dass in den Ausführungen von Stadträtin Haas Personen unter den Generalverdacht des Amtsmissbrauchs und der Vorteilsgewährung gestellt werden, ohne dass sie dafür nur einen einzigen Anhaltspunkt hat. Es mutet fast schizophren an, da die eigentlichen Gründe dieser Aufsichtsbeschwerde in der unkorrekten Darstellung von Abläufen sowie das Zustandekommen von Beschlüssen und in ihrer eigenen Wahrnehmung zu suchen sind.“

Foto: Günther Schwab