Vom Pionier zum Technologieführer der Blasformtechnik: Die Bekum Maschinenfabrik Traismauer GesmbH zelebrierte ihr 50-jähriges Jubiläum mit einem Festakt. Die Inhaberfamilie Mehnert feiert diesen besonderen Tag gemeinsam mit der Belegschaft und ihren Familien sowie Ehrengästen aus Politik und Wirtschaft. Im Fokus des festlichen Programms standen die Vorführungen einer aktuellen Blasform-Maschinenserie und Unternehmensführungen für die Gäste.

Österreichische Erfolgsgeschichte

Die Gründung des Industriekomplexes Traismauer, zu dem die heutigen Gebäude der Bekum gehören, erfolgte vor 90 Jahren. Bis 1945 wurde in diesem Gebäudekomplex Flugzeugteile hergestellt.

Nachdem der zweite Eigentümer der Fabrik, der Technologiekonzern Voith, die Produktion von Zündholzautomaten, Papiermaschinen und Turbo-Getrieben für Lokomotiven im Jahre 1968 eingestellt hatte, standen die Produktionshallen und das Inventar zum Verkauf. Für die Bekum aus Berlin, die knappe zehn Jahre zuvor gegründet worden war und deren Geschäft rasant wuchs, war dieser Kauf ein bedeutendes Projekt für die Weiterentwicklung des Unternehmens.

Denn zu diesem Zeitpunkt standen in Berlin aufgrund der Berliner Mauer nicht ausreichend qualifizierte Mitarbeiter und Industrieflächen zur Verfügung. Gleichzeitig wurden in zwei Stufen über 150 qualifizierte Facharbeiter und Meister übernommen.

Schon im September 1968 startete Bekum Traismauer und produzierte in den ersten Monaten Maschinenteile für die Berliner Produktion.

Als verlässlicher Partner und Lieferant von hoher Qualität wurde die Fertigungspalette mit dem Bau von Schlüsselkomponenten wie Stahlgehäuse, Schließsysteme, Extruder und Blasköpfe laufend erweitert.

Bekum, der Senkrechtstarter in der jungen Blasformindustrie, vergrößerte sein Produktionsprogramm und ließ in Traismauer neben Teilen auch komplette Großblasmaschinen für großvolumige Kanister, Fässer und Behälter fertigen und montieren. Die Weiter- und Neuentwicklungen dieser Serie mündeten in Maschinen für technische Teile, Kraftstofftanks für Automobile und Doppelstationen-Blasanlagen für die Kanisterherstellung. So entstanden sehr erfolgreiche Großblasanlagen, für deren Entwicklung der Standort Bekum Traismauer ab 1994 eigenverantwortlich war.

Das Maschinenprogramm wurde stetig durch die eigene Konstruktion, Entwicklung und Verfahrenstechnik verbessert und erweitert. So konnten im Laufe der Jahre weltweit bedeutende Kunden der Automobil-, Verpackungs- und weiterer Industrien gewonnen werden.

Deutlicher Ausbau des Standortes

Seit Herbst 2015 werden alle europäischen Blasformmaschinen von Bekum ausschließlich in Traismauer gebaut. Hierzu wurde der Standort ausgebaut, es wurden mehr als sieben Millionen Euro investiert und knapp 70 neue Mitarbeiter eingestellt.

In einer Festrede unterstrich der geschäftsführende Gesellschafter Michael Mehnert die Kernwerte des Unternehmens: „Der Dreiklang aus Qualität, Service und führender Technologie ist der Markenkern von Bekum. Er war Grundlage für die Erfolge in der Vergangenheit und mit diesen Werten wollen wir auch in die Zukunft gehen.“