Das Brassfestival am Hauptplatz hat mittlerweile schon Tradition. Bereits zum 18. Mal findet dieses Open-Air-Festival statt. Organisatoren sind das Bläserkorps Hollenburg-Wagram, der Musikverein Traismauer und der Elternverein der Musikschule Traismauer. Mehrere Tage erklingen traditionelle und moderne Töne, gespielt von Blasorchestern aller Art.

Eröffnet wird das Festival am Freitag, 8. Juni, mit Darbietungen von Kindern der „Musikalische Früherziehung“ des Kindergartens Traismauer, die unter dem Titel „Musik in Bewegung“ ihre Musikalität unter Beweis stellen werden.

Rauscher: „Die Vorfreude ist groß“

„Der erste Tag des Festivals steht ganz im Zeichen des Jubiläums ,50 Jahre Musikschule Traismauer‘. Das Jubiläumskonzert beim Brassfestival stellt den Höhepunkt einer über das Schuljahr verteilten Konzertreihe dar, dementsprechend groß ist die Vorfreude bei allen Schülern und Lehrern“, so Musikschuldirektor Andreas Rauscher.

Die Musikschule Traismauer wird am ersten Tag einen Querschnitt ihrer Tätigkeit präsentieren. Dabei bietet man ein buntes Programm mit zahlreichen Highlights: „Von Klassik bis Pop&Rock und Jazz wird nichts zu kurz kommen“, blickt Rauscher voraus.

Der zweite Tag (Samstag, 9. Juni) ist der Tag der modernen Blasmusik. Die gastgebenden Kapellen Musikverein Traismauer und Bläserkorps Hollenburg/Wagram werden dabei zeigen, wie fetzig und hip Blasmusik sein kann. „Dabei wird es viele bekannte Melodien zu hören geben – von Klassikern aus der Rock- und Popszene bis hin zu italienischen, aber auch österreichischen Gassenhauern ist für jeden Geschmack etwas dabei!“, erklärt Alfred Bauer, einer der Hauptorganisatoren.

Junge, aufstrebende Bands der Brass-Szene werden am späteren Abend dann dem Publikum so richtig einheizen und den Hauptplatz zum Kochen bringen. Die Formation „Herta bläst“ wird feinsten Brasspop zum Besten geben. Wer eine Mischung aus Reggae, Hip-Hop und Jazz bevorzugt, kommt bei „R.A.M.B.O“ voll auf seine Rechnung.

Zünftiger Frühschoppen und Dixie-Land-Sound

Der dritte Tag beginnt nach der Festmesse in der Stadtpfarrkirche mit einem zünftigen Frühschoppen der beiden Musikkapellen, danach wird über die Mittagszeit die „Borderland- Dixie-Band“ ein wenig New-Orleans-Flair in das malerische Ambiente bringen. „Die ,Lewinger Gigal‘, die Jagdhornbläsergruppe Traismauer sowie eine Turnvorführung der Neuen Mittelschule Traismauer runden das Sonntagprogramm ab“, so Kulturstadtrat Alfred Kellner, der Gründer des Festivals.

Neben den musikalischen Leckerbissen werden die Besucher im Beisldorf mit regionalen Köstlichkeiten versorgt. Kellner: „Es ist für ein dreitägiges Open- Air-Spektakel alles angerichtet!“

Die Vorbereitungen und organisatorischen Tätigkeiten im Vorfeld des Festivals sind programmgemäß verlaufen. Die einzige Unbekannte wird das Wetter sein: Man auf „passable“ Witterungsbedingungen.

