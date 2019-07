In den vergangenen drei Wochen hat Bürgermeister Herbert Pfeffer gemeinsam mit mehreren Gemeindebediensteten und Mandataren eine Informationstour durch die Katastralen absolviert um zu erfahren, wo der „Schuh drückt“ und wo Handlungsbedarf gegeben ist. An zentralen Orten (zumeist vor den Feuerwehrhäusern) wurde zu einem Gedankenaustausch geladen. In Gemeinlebarn, Frauendorf und Oberndorf am Gebirge fanden sich besonders viele Bürger ein.

In Frauendorf, wo infolge der Schließung der Eisenbahnkreuzung „Himmelreich“ zahlreiche „Hauptbetroffene“ leben, gab es umfassende und zum Teil auch sehr emotionale Diskussionen zu dieser Thematik. Hier wurde nun eine Unterführung als Ersatzlösung für die Schließung der Eisenbahnkreuzung „Himmelreich“ angeregt. Dieser Vorschlag wird nun bereits von einem Ziviltechniker hinsichtlich der Machbarkeit untersucht. Ein erster Zwischenbericht samt Kostenschätzung soll schon im August vorliegen.

„Die ‚Pfeffer-taucht-auf-Tour‘ erlebte ich als eine sehr positive Erfahrung. Die Zustimmung aus der Bevölkerung war ebenfalls enorm. Von kleinen Anliegen bis hin zu gestalterischen Ideen reichte die Palette der Vorschläge. Infrastrukturmaßnahmen und verkehrsberuhigende Maßnahmen standen im Vordergrund“, berichtet der Stadtchef in einer ersten Bilanz.

„Anliegen kommen in eine Prioritätenliste“

Das Ressort von Baustadtrat Walter Grünstäudl sei sicher ganz besonders gefordert. Pfeffer: „Nicht alle Themen, die die Bürger bewegen, sind rasch zu erledigen, sondern einige bedürfen der Zuweisung an den zuständigen Ausschuss. In den nächsten Wochen werde ich aber garantiert alle Anliegen gemeinsam mit den Stadträten und den Mitarbeiterinnen besprechen und in eine Prioritätenliste aufnehmen.“

Bei der abschließenden Sprechstunde im Schlossinnenhof kam die Umfahrung der Römerstadt neuerlich zur Sprache; ein Anliegen, das viele verkehrsgeplagte Traismaurer drückt, jedoch vor Jahren gescheitert ist. Die soeben wieder gestartete Stadterneuerung, Straßenschäden, die umfangreichen Bauarbeiten in der Stadt selbst, die Sanierungen der Gehsteige und weitere geplante Vorhaben wurden ebenfalls öffentlich erörtert. „Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, künftig jährlich Bürgermeistersprechstunden in den Katastralgemeinden durchzuführen, denn die Bürgernähe ist mir enorm wichtig!“, erklärt Herbert Pfeffer abschließend.