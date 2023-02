Der Pleitegeier kreist über der Malerei Selimi

Wie der „Kreditschutzverband von 1870“ mitteilt, hat die Selimi Malerei- und Anstrich GmbH, am vergangenen Freitag am Landesgericht St. Pölten ein Konkursverfahren beantragt. Mit der offiziellen Eröffnung des Verfahrens ist in Kürze zu rechnen.

Das Unternehmen ist im Bereich Malerei- und Anstrich hauptsächlich für größere Auftraggeber wie Wohnbaufirmen tätig. Gegründet wurde der Meisterbetrieb von Bushra Selimi im Jahr 2008. Acht Jahre später wurde der Neubau des Betriebsgebäudes am Campus 33 (Fialring 9) vollzogen. 2017 gab es eine Expansion durch den Kauf der Schrittwieser Trockenausbau GmbH.

Laut den Informationen des Kreditschutzverbandes beruht die finanzielle Schieflage hauptsächlich auf Verzögerungen im Rahmen der Durchführung eines Großauftrages.

Pönalforderungen bei einem großen Auftrag

Als ein Hauptgrund für diese Verzögerungen wird auch der vorliegende Personalmangel angegeben. Die Selimi GmbH war dadurch mit Pönalforderungen konfrontiert und musste daraufhin ihre Zahlungsunfähigkeit eingestehen. Die Überschuldung beläuft sich auf rund 1,4 Millionen Euro.

Zuletzt waren noch acht Mitarbeiter beschäftigt. Lohnansprüche bestehen zum Teil seit November 2022. Einige Dienstverhältnisse sind bereits vor Insolvenzantragstellung beendet worden. Von der Pleite sind etwa 55 Gläubiger betroffen, die Dienstnehmer sind in dieser Zahl nicht inkludiert.

Ob das Unternehmen zumindest kurzfristig fortgeführt werden kann, wird vom noch zu bestellenden Insolvenzverwalter geprüft werden. Eine langfristige Fortführung ist laut vorliegenden Unterlagen nicht mehr geplant.

