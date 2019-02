Im Mittelpunkt eines Leseabends des Literarischen Kreises Traismauer in der Stadtbücherei stand Autorin Aloisia Secnicka, die aus ihrem neuen Buch mit dem Titel „So schaut´s aus“ las. Sie gab bereits zum vierten Mal ein „Gastspiel“ in Traismauer und präsentierte dabei ihr bereits siebentes Buch. Auch in ihrem neuesten Werk wurden alltägliche Themen zu Geschichten und Gedichten, abgefasst in Mundart, verarbeitet.

Zahlreiche Kuriositäten des Alltags sind dabei in lustige G’schichtl’n verpackt. Aber auch die ernste Seite des Lebens wird beschrieben. „Für mich ist der Dialekt ein ganz wichtiges Kulturgut. Jene, die meine Gedichte kennen wissen, dass sie alle im Dialekt geschrieben sind und das ist auch ganz bewusst so“, so die Pielachtaler Mundartdichterin. Illustriert wurde das neueste Buch durch Aquarelle und Zeichnungen von Sepp Gamsjäger, Gertraud Moser und Charly Mo (Moser). Zum Leseabend am Freitag, 8. März, kommt ab 19 Uhr Bruno Moebius.