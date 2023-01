Diebstähle und Betrug an fünf Orten: Täter kam nicht zu Prozess

Eine lange Liste an Straftaten wird einem Österreicher im Vorfeld eines Prozesses am Landesgericht St. Pölten zur Last gelegt: gewerbsmäßiger Diebstahl in Traismauer, Krems, Wien und Pixendorf bei Tulln, Betrug in Traismauer und Wien sowie ein Einbruchsdiebstahl in Oberzwischenbrunn bei St. Pölten.

Ist es die Angst vor dem Urteil, das kalte Wetter oder ein anderer Grund? Der 33-Jährige zog es in der Vorwoche vor, dem Prozess unentschuldigt fernzubleiben.

Nach kurzer Wartezeit musste der Richter die Strafverhandlung vertagen.

Zum Verhängnis wurde dem Mann übrigens der Einbruch in Oberzwischenbrunn, den er Ende Oktober des Vorjahres verübt haben soll.

Tags darauf fuhr das Opfer zum Heurigen, als seine Gattin plötzlich etwas Glänzendes am Straßenrand entdeckte. Es wendete das Auto, und siehe da: Da lag die E-Card des mutmaßlichen Täters, die er offenbar beim Verstauen der Beute in seine Geldbörse verloren hatte.

