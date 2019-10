Mit dem neuen Schuljahr 2019/2020 hat es auch zahlreiche Änderungen im Vorstand des Elternvereins der Neuen Mittelschule Traismauer gegeben. Neue Obfrau ist Daniela Klein, die somit die Nachfolge von Susanne Ettenauer angetreten hat. Neuer Obfrau-Stellvertreter ist Hannes Loichtl.

Auch die übrigen Vorstandsfunktionen des Elternvereins wurden neu gewählt und sind jetzt gänzlich neu besetzt: Sonja Altenriederer ist nun Kassierin, Emina Marchsteiner ihre Stellvertreterin. Christa Speiser-Jöchl wurde neue Schriftführerin, unterstützt von Stellvertreterin Martina Poyntner.

„Wir als Elternverein werden weiterhin Schulprojekte wie beispielsweise Sprachwochen, Skitage und Schwimmkurse unterstützen und fördern“, erklärte die neue Obfrau Daniela Klein. Man helfe auch mit, zusätzliches Lehr- und Lernmaterial, das vom Schulerhalter nicht bereitgestellt werden kann, zu finanzieren. Klein: „Weiters unterstützen wir einzelne Familien bei der Finanzierung von Schulskitage und Sprachwochen im Ausland.“

Der Elternverein dient als Bindeglied zwischen Schule und Eltern. „Als Interessensvertretung der Eltern pflegen wir den Meinungs- und Informationsaustausch mit den Lehrern und der Schulleitung“, sagte Daniela Klein abschließend.

Zusätzlich werden auch diverse Buffets bei den Elternabenden und Schulveranstaltungen vom Elternverein betreut. Die Einnahmen werden für die zuvor erwähnten Projekte verwendet werden.

Auch bei der Christbaumerstbeleuchtung in Traismauer am Samstag, 30. November, ab 16.30 Uhr, wird der Elternverein mit einem Glühwein- und Punschstand vertreten sein und zusätzlich Waffeln und Kekse an hungrige Gäste verkaufen.