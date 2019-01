Die Feuerwehrjugend war im Vorjahr ebenfalls sehr aktiv und in konnte sich sowohl bei den Wissenstests als auch bei diversen Bewerben toll in Szene setzen. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde die Leitung der Jugendgruppe offiziell von Claudia Brabletz an Theresa Stangl übergeben. Im Bild: Elias Spring, Kommandant Karl Engl, Sven Küppers, Vizebürgermeister Walter Kirchner, Kommandant-Stellvertreter Leopold Brabletz, Theresa Stangl, Sebastian Engl, die scheidende Jugendbetreuerin Claudia Brabletz, Abschnittskommandant Helmut Czech, Raphael Maier, Verwalter Thomas Fraisl und Florian Zeleny (von links).

| Günther Schwab