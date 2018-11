Ein Winzer in einem Wein-Stahltank: Dieses Bild sicherte dem Traismaurer Fotografen David Schreiber den ersten Platz in der Kategorie „Business Portrait“ beim Berufsfotografenaward der Wirtschaftskammer.

Zwar in bekannter Umgebung, aber wie man es vielleicht noch nicht gesehen hat, so wollte Schreiber den Traisentaler Winzer Leopold Figl ablichten. Entstanden ist das Foto bei einem Business-Shooting. „Wir haben im Vorfeld besprochen, sehr moderne und, wenn es sich ergibt, auch kreative Bilder zu fotografieren. Ich habe Leopold Figl daher gebeten, sich in den Stahltank zu legen, um das Bild zu bekommen“, erklärt Schreiber.

Beim Award reichten 96 Teilnehmer insgesamt 1.376 Arbeiten in zehn Kategorien ein, die von einer prominenten Jury kritisch bewertet wurden. Mit dem Sieg bei den „Business Portraits“ hat der Fotograf aus der Römerstadt nicht gerechnet. „Als ich die Nominierung nach Hause bekommen habe, habe ich mich schon sehr gefreut, weil damit klar war, dass ich unter den besten Fünf bin.“ Dass es bei der ersten Teilnahme gleich Platz eins wird, sei eine positive Überraschung gewesen, weil auch die Arbeiten der Kollegen sehr gut gewesen seien.

„Nicht vom Weg abbringen lassen“

Der Schwerpunkt von Schreibers Arbeiten liegt im Bereich Porträt- und Werbefotografie. Bei seinen Bildern sind ihm Leidenschaft, Kreativität und Feinfühligkeit wichtig. „In gewisser Weise gehören wohl auch Mut und Selbstvertrauen dazu. Wichtig ist, sich selbst treu zu bleiben und sich nicht vom Weg abbringen zu lassen“, meint der Traismaurer. Grundvoraussetzung sei, dass man technisch genau weiß, was man macht und wie man zum gewünschten Ergebnis kommt.

Schreiber fotografiert seit 15 Jahren. „Lange Zeit war die Fotografie in meinem Leben ein sehr positiver Ausgleich zum stressigen Alltag und Berufsleben.“ Irgendwann habe er aber beruflich etwas machen wollen, was ihm wirklich Freude bereitet. „Wo ich Leidenschaft verspüre und selbst kreativ entfalten kann. Da war es naheliegend, dass ich die Fotografie nicht mehr länger nur in der Freizeit betreiben möchte“, erzählt Schreiber. 2014 hat er entschieden, die Fotografie zum Beruf zu machen. Er absolvierte das Kolleg für Fotografie und audiovisuelle Medien. „Mir war es wichtig, trotz meiner Erfahrung eine fundierte Basis zu schaffen, um professionelle Fotografie anbieten zu können“, sagt der Traismaurer, der seit zwei Jahren selbstständig als Berufsfotograf tätig ist.