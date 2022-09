Fußabdruck-Festival: Charity-Lauf für Bienen und Bäume

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Bereits zum dritten Mal fand das Fußabdruckfestival statt. Das von der Stadtgemeinde, der Traismaurer Wirtschaft und der Klima- und Energiemodellregion Unteres Traisental & Fladnitztal gemeinsam veranstaltete Umweltfest lockte 150 Läufer sowie viele Interessierte in die Innenstadt.

Das Programm war vielseitig. Es reichte vom Frizzante-Shopping bis zu Informationsständen zu den Themen Energiesparen und Klimaschutz. Die Traismaurer Radlobby führte direkt vor Ort ein Fahrradservice durch und Bernhard Mayer-Helm vom Reparaturklub Herzogenburg kümmerte sich gemeinsam mit seinem Sohn Moritz um die Reparatur defekter Elektrogeräte. Für Kinder gab‘ ein Upcycling-Basteln und eine Hüpfburg.

Im Mittelpunkt stand ein Charity-Lauf von Kindern und Erwachsenen. Bei idealem Laufwetter erliefen 61 Kinder eine neue Bienenwiese in der Stadt Traismauer. 99 Teilnehmer beim Hauptlauf bedeuteten 99 Bäume. Die Läufer absolvierten gemeinsam 1.509 Runden, dafür gibt es 1.509 Euro, die ebenfalls in den Kauf von Bäumen investiert werden.

Blühwiese für Bienen im neuen Stadtgrabenpark

Die Blühwiese für Bienen wird im neuen Stadtgrabenpark angebaut, einige Bäume werden im Gemeindegebiet auf öffentlichem Grund gepflanzt. Der Rest der Bäume wird dieses Mal wieder von der Jägerschaft in den Revieren für die Wildtiere ausgesetzt. „Unser Auftrag als Jäger ist es nicht nur den Wildstand zu regulieren, sondern vor allem auch das Wild zu hegen und die Artenvielfalt in der Natur zu fördern. Deshalb freut es mich sehr, dass wir wieder diese Bäume für unsere Reviere in Traismauer bekommen. Ein großes ,Weidmannsdank‘ gilt den Organisatoren sowie der Stadtgemeinde Traismauer“, so Hegeringleiter und Bezirksjägermeister Johannes Schiesser.

Vizebürgermeister und Umweltstadtrat Thomas Woisetschläger freute sich über die gelungene Veranstaltung: „Am Ende hatten wir großes Glück mit dem Wetter und auch viele Teilnehmer. Ich denke, dass es für Menschen immer wichtiger wird, etwas Sinnvolles zu tun. Wenn man mit Laufen das Klima schützt, dann motiviert das!“ So ähnlich sieht es KEM-Manager und WWT-Obmann Alexander Simader: „Schon die Durchführung einer solchen Veranstaltung und die Präsenz der vielen Teilnehmer und Umweltorganisationen zeigt, dass wir in unserer Region auf Nachhaltigkeit Wert legen.“

