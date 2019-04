Die Umsetzung des neuen Projekts der Allgemeinen Sonderschule Traismauer mit dem Titel „Therapiegarten“ hat mit den wärmeren Temperaturen in den vergangenen drei Wochen „so richtig“ begonnen.

„Zusammen mit Schülern wurden bereits die ersten Beete angelegt und mit Lavendel- und Rosenstöcken bepflanzt. Auch bei den groben Arbeiten wie den Ausgleich des Schotterplatzes oder die Befüllung der neuen Hochbeete waren Lehrer und Schüler immer fleißig beim Werk“, freut sich Schuldirektorin Renate Obritzberger.

Es bereite viel Freude, gemeinsam mit den Schülern den Schulgarten neu zu gestalten. Schon jetzt biete er einen ganz neuen Ort die Kinder, um Erfahrungen zu sammeln und Neues zu lernen.

Partnerschule hilft sehr tatkräftig mit

Im Rahmen des „Green-Care- Tags“ besuchten die Schüler vor Kurzem die Partnerschule, die Höhere Bundeslehranstalt für Landwirtschaft und Ernährung im Schloss Sitzenberg. „Die Schüler hatten die Möglichkeit, den landwirtschaftlichen Betrieb kennenzulernen und bekamen außerdem selbst gezogene Pflanzen wie Kräuter, Gemüse für die Hochbeete und Himbeersträucher für die weitere Bepflanzung des Therapiegartens“, berichtet Renate Obritzberger.

In den vergangenen Wochen hat die Partnerschule auch weitere Projekte neben der Begrünung gestartet. So sind bereits Bänke aus Paletten gebaut worden, die auf den richtigen Platz im Grünen in Stollhofen platziert werden. Auch mit dem Bau eines großen „Mensch-ärgere-dich-nicht“-Feldes wurde bereits begonnen. Zusätzlich soll eine Lehmbank von Schülern selbst geplant und in zwei Projekttagen errichtet werden.

Ermöglicht wurde das Projekt „Therapiegarten“ durch die „Lauffreunde Traismauer“, Sponsoren und die Stadtgemeinde Traismauer, denen die Direktorin herzlich dankt.

Aber nicht nur im Garten vor der Schule bringt der Frühling einiges Neues. Auch im Garten dahinter, wo sich Räumlichkeiten der Schule befinden, konnte nun ein Projekt abgeschlossen werden. „Ein vor Kurzem eingerichteter Aufenthaltsraum mit einer beleuchteten Wassersäule, einem Leuchttisch und Matten kann nun zum Entspannen und Stimulierung der Wahrnehmung für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf genutzt werden.“, so die Schuldirektorin Renate Obritzberger abschließend.

Die weitgehende Fertigstellung des Therapiegartens ist für Anfang Mai geplant. Die große Präsentation des neuen Gartens findet am Freitag, 17. Mai, um 17 Uhr statt.