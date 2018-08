Die umfangreichen Baustellentätigkeiten in der Innenstadt werden bis Anfang September vorläufig ein Ende finden. „Nach einjähriger Bauzeit werden die Arbeiten zur Verlegung der Nahwärmeversorgung und der Gasleitungen nun fertiggestellt. Mit der Neugestaltung des Kirchenplatzes wurde bereits vor einigen Wochen begonnen. An der Ostseite des Platzes wurde ein Stadtwappen aus Pflastersteinen hergestellt. Dieser Bereich wird in dieser Woche asphaltiert“, erklärt Baustadtrat Walter Grünstäudl (SP).

Anschließend wird der Pribina-Brunnen wieder errichtet. Beim Kirchenportal an der Westseite des Platzes entsteht ein gepflastertes Kreuz. Grünstäudl: „Dieser Bereich soll bis Mitte August weitgehend fertiggestellt werden. Am neu renovierten Stadtamt werden in der kommenden Woche neue und beleuchtete Schaukästen montiert.“

„Danke für das Verständnis“

Die Asphaltierungsarbeiten in der Wienerstraße und am Hauptplatz werden in der letzten Augustwoche durchgeführt. „Für Verkehrsbehinderungen in diesem Zeitraum ersuche ich schon jetzt um Verständnis. Auf diesem Weg darf ich mich auch bei den Wirtschaftsbetrieben in der Innenstadt und der Bevölkerung von Traismauer bedanken, dass für die notwendigen Bauarbeiten so großes Verständnis aufgebracht wurde“, so Grünstäudl abschließend.

Unmittelbar nach dem Abschluss der Bauarbeiten finden vom 7. bis 9. September die Festlichkeiten zum Jubiläum „60 Jahre Stadterhebung“ in der neu gestalteten Innenstadt statt.

Zwei kleinere Teilbereiche (konkret die Venusbergerstraße und die Florianigasse) werden erst im nächsten Jahr eine neue Asphaltdecke erhalten. Hier gilt es noch, etwaige Setzungen abzuwarten, bevor auch dort die endgültige Asphaltdecke hergestellt wird.

Eine weitere Großbaustelle ist die Errichtung des neuen Hofer- Marktes am sogenannten Saurierkreisverkehr (Kreuzungspunkt Kremser Straße – Herzogenburger Straße). Auch diese Baustelle befindet sich in der finalen Phase. Die Eröffnung des neuen Marktes soll im September stattfinden.