Große Erfolge für die Feuerwehr-Jugend

Die Freiwillige Feuerwehr Traismauer Stadt feiert heuer ihr 140-jähriges Bestandsjubiläum. Aus diesem Anlass fanden bereits der Abschnittsfeuerwehrtag, die Abschnittsbewerbe, und auch die Florianifeier aller acht Traismaurer Wehren im und vor dem Feuerwehrhaus in Traismauer und Umgebung statt.

Zum Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten wurde in Traismauer der Orientierungsbewerb der Feuerwehrjugend des Bezirks St. Pölten ausgerichtet. Insgesamt nahmen 235 Feuerwehrjugendmitglieder von 31 Feuerwehren teil.

Erstmalig konnte im Bezirk St. Pölten das Fertigkeitsabzeichen „Sicher zu Wasser und am Land“ im Rahmen des Orientierungsbewerbes erworben werden. „Der Bewerb wurde von der Feuerwehr Traismauer-Stadt – respektive vom Feuerwehrkommandanten Karl Engl und seinem Team – perfekt vorbereitet. Die gestellten Aufgaben bei den einzelnen Stationen wurden bravourös gemeistert. Dazu gratuliere ich sehr herzlich“, lobt Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder die Verantwortlichen.

160 Fertigkeitsabzeichen vergeben

Zum ersten Mal führte der neue Bezirkssachbearbeiter für Feuerwehrjugend Erich Stricker eine bezirksweite Veranstaltung durch, die reibungslos ablief. In den einzelnen Feuerwehrjugendgruppen, aktuell gibt es davon 66 im Bezirk, wurde in den letzten Wochen fleißig für die Absolvierung der Abzeichen geübt.

Somit konnte am Ende der Veranstaltung auch die weiße Fahne gehisst werden. Dabei erreichten 160 Feuerwehrjugendmitglieder über 12 Jahre das Fertigkeitsabzeichen „Sicher zu Wasser und am Land“ und 75 Feuerwehrjugendmitglieder unter 12 Jahren das „Sicher zu Wasser und am Land Spiel“.

Parallel zu den Stationen wurden zur Auflockerung auch Spielestationen samt Wissensfragen absolviert, hier gab es eine Wertung, die die Freiwillige Feuerwehr Gerersdorf vor der Freiwilligen Feuerwehr Inprugg und der Freiwilligen Feuerwehr Johannesberg für sich entscheiden konnte. Zur Siegerehrung fanden sich neben Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder auch mehrere Abschnittsfeuerwehrkommandanten, Nationalrat Friedrich Ofenauer sowie Bürgermeister Herbert Pfeffer ein.

