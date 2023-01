Grüße der Musiker zum neuen Jahr

Werbung

In den vergangenen Tagen waren die Musiker der Stadtkapelle Traismauer wiederum mehrere Tage lang im Gemeindegebiet von Traismauer und in Reichersdorf unterwegs, um der Bevölkerung Neujahrsgrüße zu überbringen.

Dieses Neujahrsblasen mit dem Traismaurer Neujahrslied hat eine rund 40-jährige Tradition. Es wurde von den Gründungsmitgliedern des Musikvereins Traismauer ins Leben gerufen. Die Einnahmen des diesjährigen Neujahrsblasens werden zu einem großen Teil für den Ankauf von Noten und Musikinstrumenten verwendet.

„Spenden sind wichtiger Beitrag für den Betrieb“

„Mit dem Neujahrsblasen pflegen wir den Kontakt zur Bevölkerung und können zugleich auch auf unsere Veranstaltungen im neuen Jahr aufmerksam machen“, erklärt Musikvereinsobmann Reinhard Pimperl.

„Die Spenden, die wir beim Neujahrsblasen erhalten haben, sind ein wichtiger Beitrag um den Musikvereinsbetrieb und auch einzelne Projekte finanzieren zu können. Wir möchten uns recht herzlich dafür bedanken“, so Pimperl weiter.

Als nächste Aktivität lädt der Musikverein Traismauer bereits am Sonntag, 29. Jänner, ab 16 Uhr zum bereits traditionellen Faschingskonzert mit der Jugendblasmusikkapelle in die städtische Turnhalle in Traismauer ein. Mitte April wird zu einem „Konzert im Frühling“ in die Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Stollhofen geladen.

Auch der Termin für eine Großveranstaltung steht bereits fest: Das dreitägige Brassfestival, bei dem der Musikverein ein Mitorganisator ist und auch konzertant in Erscheinung treten wird, findet heuer von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Juni, wiederum am Hauptplatz statt.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.