Seit wenigen Tagen hat die Polizeiinspektion Traismauer am Gartenring einen neuen Kommandanten: Der Herzogenburger Johannes Kovac ist in der Römerstadt gelandet, seit Februar 2017 war er Kommandant-Stellvertreter in Wilhelmsburg.

„Ich habe meinen Beruf nie bereut und wusste schon von der Schule weg, was ich werden wollte. Ich habe nach der Pflichtschule im Alter von 15 Jahren drei Jahre lang als Polizeipraktikant gearbeitet und danach die Aufnahmeprüfung geschafft. Damit war der Beruf vorgegeben. Im September 1981 wurde ich ausgemustert und war dann ab 9. Dezember 22 Jahre lang beim Verkehrsunfallkommando in Wien.“

Dann ersuchte Kovac um Versetzung nach NÖ: „Denn mein Lebenspunkt liegt nun einmal in Herzogenburg.“ Der neue Kommandant wurde in Traismauer sehr herzlich aufgenommen. Einige seiner Kollegen, insgesamt sind es zehn, kennt er ja von seiner Zeit bei der Inspektion Herzogenburg.

Großes Hobby ist das Zillenfahren

Spannend und abwechslungsreich findet er seinen Beruf im Außendienst, den er zwar wegen der unterschiedlichen Dienstzeiten nicht unbedingt als familienfreundlich betrachtet – „denn man weiß in der Früh nicht, was passiert, wenn man abends den Dienst verlässt“ –, aber dafür genießt man dann die freien Tage unter der Woche, wo man etwas unternehmen kann, ohne in der großen Masse unterzugehen.

Als sein Hobby bezeichnet der Kamerad der Oberndorfer Feuerwehr das Zillenfahren, denn hier kann er sich nach stressigen Tagen körperlich abreagieren und da kann ihn nichts aus der Ruhe bringen. Natürlich bedauert er, dass das Leben in den vergangenen Jahren doch deutlich hektischer und der Egoismus der Menschen größer geworden ist.

„Auch die Einstellung zur Polizei hat sich geändert, wir haben nun einmal den meistgehassten, aber auch den meistgeliebten Beruf – es kommt nur auf das Gegenüber an. Aber es ist wie überall: Der Ton macht die Musik. Ich kenne jedenfalls keinen Polizisten, mit dem man kein normales Gespräch führen kann, wenn man sich korrekt benimmt“, so Kovac, der sich darüber gefreut hat, dass er damals nach 22 Jahren Dienstzeit von Wien nach NÖ gekommen ist: „Sechs Jahre Dienst in Herzogenburg, anschließend vier Jahre in Statzendorf, da hat das Leben an Qualität doch stark gewonnen.“