Mit bemerkenswerter Gelassenheit sieht SP-Bürgermeister Herbert Pfeffer einem Eingriff am Herzen entgegen. Er wird sich der Operation Ende Jänner im Universitätsklinikum St. Pölten unterziehen.

„Ich habe das anfangs gar nicht so ernst genommen und mir gedacht, dass ich an meiner Kondition etwas feilen muss“

Dass die Operation unumgänglich ist, das weiß der Stadtchef bereits seit einigen Wochen. Alles begann damit, dass ihm plötzlich das Stufen-Steigen schwerer fiel, ihm immer öfter der Atem wegblieb: „Ich habe das anfangs gar nicht so ernst genommen und mir gedacht, dass ich an meiner Kondition etwas feilen muss“, erinnert sich Pfeffer.

Wie sich nach einem körperlichen Zusammenbruch herausstellte, lag die Atemnot nicht an der Kondition, sondern an einer defekten Herzklappe. Was folgte, war ein Kuraufenthalt, den der Bürgermeister für wichtige Angelegenheiten auch unterbrach. Doch die Kur machte aus der defekten Aortenklappe keine gesunde. Der Genesungsaufenthalt musste abgebrochen werden, im Universitätsklinikum St. Pölten wurde ein Operationstermin festgelegt.

Pfeffer: „Man weiß zwar nie, was zu erwarten ist, aber ich fühle mich dort gut aufgehoben. Der Leiter der klinischen Abteilung für Herzchirurgie, Primarius Christoph Holzinger, und sein Spezialistenteam werden den Eingriff durchführen, dem ich mit Optimismus entgegenblicke. Ich bin in besten Händen. Heutzutage fällt eine solche Operation doch schon eher unter Routine.“ Der Stadtchef bekommt eine neue Aortenklappe, zur Verfügung gestellt von einem Spender.

Und so geht es nach der Operation weiter

Der „Fahrplan“ zur Gesundung des Bürgermeisters sieht vor, dass er nach dem Eingriff zehn bis zwölf Tage im Universitätsklinikum verbringt. Dann wird Pfeffer etwa eine Woche lang zu Hause bleiben, möglich sind auch zehn Tage, um sich wieder an die Außenwelt zu akklimatisieren. Was folgen wird, ist ein drei- bis sechswöchiger Rehabilitationsaufenthalt. Und auch die Zeit danach erfordert eine gewisse Zurücknahme, dieser Umstand ist Pfeffer klar.

Während seiner Abwesenheit wird er von Vizebürgermeister Walter Kirchner beziehungsweise Stadtrat Thomas Woisetschläger an vorderster Front vertreten. Sie haben auch schon im Zuge des kurbedingten Fehlens von Herbert Pfeffer die Arbeit in der Römerstadt gewissenhaft verrichtet.