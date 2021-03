Die Baumaßnahmen zum Lückenschluss des Traisen- Hochwasserschutzes schreiten zügig voran. Seit rund 15 Jahren befindet sich dieser in den Gemeinden Traismauer und Nussdorf in der Umsetzungsphase. Aufgrund der Erkenntnisse von mehreren Hochwasserereignissen in den 90er Jahren und im August 2002 wurde damals mit den konkreten Planungsüberlegungen begonnen. Im Jahr 2005 erfolgten die Grundsatzbeschlüsse zur Umsetzung der Hochwasserschutz (kurz HWS)-Maßnahmen und des Radweges.

Mit dem Hochwasserschutz wurde auch der Traisentalradweg schrittweise ausgebaut. In den vergangenen Jahren wurde bereits ein Großteil der Bauarbeiten (rund 80 Prozent im Bereich des Gemeindegebietes von Traismauer) abgeschlossen. Die letzten Hochwassserschutzbauarbeiten wurden im Jahr 2017 durchgeführt. Nach mehrjähriger Pause und der Freigabe der erforderlichen Mitteln durch den Bund konnten im Vorjahr die Arbeiten zum Lückenschluss zwischen dem Oberndorfer Steg und der Traisenbrücke LB43 am linken Traisenufer wieder aufgenommen werden.

Bürgermeister Herbert Pfeffer und Baustadtrat Walter Grünstäudl beim Lokalaugenschein. NOEN, Günther Schwab

„Ich bin sehr froh, dass nun nach einer langwierigen Projektierung und letztendlich dem Zusammenwirken vieler der letzte Abschnitt des Hochwasserschutzes an der Traisen angegangen wurde. Die sich teilweise sehr schwierig gestaltenden Grundstücksverhandlungen und -einlösen sind schließlich doch noch erfolgreich abgeschlossen worden“, so Bürgermeister Herbert Pfeffer in seiner Stellungnahme.

Weiters: „Wenn dieser Abschnitt fertig ist, dann kann sich die Bevölkerung in St. Georgen / Rittersfeld sicher fühlen und braucht auch bei einer hochwasserführenden Traisen nicht mehr beunruhigt sein.“ Im Vorfeld der Umsetzungsmaßnahmen wurde auch der Kostenschlüssel für den noch zu realisierenden Abschnitt des Hochwasserschutzes fixiert. „Die Gesamtkosten des Projektes, valorisiert auf das Jahr 2020, werden seitens der Bundeswasserbauverwaltung mit 4.600.000 Euro angenommen. Gemeinsam mit der Marktgemeinde Nussdorf und der Bundeswasserbauverwaltung der Republik Österreich, vertreten durch das Amt der NÖ Landesregierung, wird das Hochwasserschutzprojekt Traismauer/Nussdorf gemäß den vier vorliegenden Lageplänen umgesetzt,“, so der Baustadtrat Walter Grünstäudl ergänzend.

Die Projektfinanzierung soll durch den Bund (80%), den Traisenwasserverband (2,5%) und den Gemeinden Traismauer und Nussdorf (17,5%) erfolgen. Der Interessentenanteil der Stadtgemeinde Traismauer beträgt aus heutiger Sicht rund 600.000 Euro. Durch die geplanten Maßnahmen wird das bebaute Gebiet westseitig der Traisen im Bereich Rittersfeld und St. Georgen vor Hochwässern mit 100- jährlicher Auftrittswahrscheinlichkeit geschützt.

„Die Maßnahmen sehen zum Teil Mauern als auch Erddämme in mehreren Bereichen vor. Das sogenannte ´Zwischenstromland´ (zwischen Traisen und dem Entlastungsgerinne) wird großflächig abgesenkt werden. Ein dynamischer Umgehungsarm als Fischwanderhilfe ist ebenso vorgesehen“, so der Bauleiter Andreas Gruber von der Wasserbauabteilung des Landes NÖ. Im Herbst 2022 sollen die finalen Hochwasserschutzarbeiten entlang der Traisen abgeschlossen sein.