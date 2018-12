Am Standort des Autohauses Hofbauer in der Wiener Straße werden gerade die letzten Reifen umgesteckt und Kfz-Reparaturen durchgeführt. Der Betrieb schließt am 31. Dezember in der Römerstadt endgültig seine Pforten.

Dabei möchte das Unternehmen, das auch in St. Pölten und Kapelln Standorte hat, insgesamt sogar noch weiter wachsen. „In Traismauer war das aufgrund zahlreicher Auflagen nicht mehr möglich. Deshalb haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen“, erzählt Inhaberin Eva Hofbauer. Die vier Mitarbeiter, die zuletzt noch in der Werkstätte neben der Tankstelle in der Römerstadt gearbeitet haben, werden mit Jahresbeginn nach Kapelln übersiedeln. „Es verliert durch die Schließung also niemand seinen Job“, stellt Hofbauer klar. Nach und nach verkleinert wurde der gemietete Standort in Traismauer schon vor einigen Jahren. Früher wurde dort nicht nur repariert, sondern auch Autos verkauft.

„Es verliert durch die Schließung niemand seinen Job. Die Mitarbeiter übersiedeln nach Kapelln.“ Eva Hofbauer

Auch sonst willdas Familienunternehmen dann vor allem seinen Blickpunkt auf Kapelln richten: Der Standort mit einem Verkaufsbereich sowie einem Karosserie-Zentrum wurde erst modernisiert.

„Nach dem großzügigen Umbau wollen wir uns jetzt noch stärker auf Kapelln konzentrieren. Dort ist dann alles unter einem Dach, das hat viele Vorteile“, meint Hofbauer. Die modernisierte und erweitere Geschäftsstelle soll im kommenden März offiziell eröffnet werden.

Traurig ist man über das Aus nach 30 Jahren in der Stadt: „Die Schließung ist natürlich sehr schade“, sagt Vizebürgermeister Walter Kirchner.