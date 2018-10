Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung sind mehrere Beschlüsse in Sachen Bildungseinrichtungen (Volksschulen Gemeinlebarn und Traismauer) einstimmig gefasst worden. Die Opposition kritisierte jedoch den Zeitpunkt der Beschlussfassung.

Saniert werden das Dach und die Fassade der Volksschule Traismauer. Um die Ausschreibung und die örtliche Bauaufsicht kümmert sich Franz Anton Nicht aus Wolfenreith zum Preis von 30.528 Euro. Weiters wurde die Generalunternehmerleistung für die Sanierung des Daches und Fassade an die Firma CampusBau zum Preis von 530.698,39 Euro vergeben.

SP-Vizebürgermeister Walter Kirchner: „Es ergeben sich dadurch gegenüber dem Voranschlag überplanmäßige Ausgaben in Höhe von etwa 110.000 Euro. Die Bedeckung wird vorerst im Nachtragsvoranschlag durch erhöhte Einnahmen aus den Ertragsanteilen zu erfolgen haben.“

Schon seit längerer Zeit war der Dachstuhl der Volksschule Traismauer in einem renovierungsbedürftigen Zustand. Heuer wurde mit der notwendigen Sanierung unmittelbar nach dem Schulende (Schuljahr 2017/18) begonnen.

Die Heizung wird umgebaut

Bezüglich der Volksschule Gemeinlebarn wurden der Umbau der Heizung sowie die Entsorgung des alten Heizöltanks als auch die Herstellung einer Gasleitungskünette (Gesamtkosten: rund 33.000 Euro) beschlossen. Die gegenüber dem Voranschlag außerplanmäßigen Ausgaben werden ebenfalls durch den erhöhten Sollüberschuss aus 2017 bedeckt.

Wirbel um den Zeitpunkt

Seitens der Opposition wurde bei den zuvor erwähnten Tagesordnungspunkten die späte Beschlussfassung (erst nach Umsetzungsbeginn) kritisiert. „Normalerweise sollte noch vor der Umsetzung der Vorhaben eine Beschlussfassung im Gemeinderat erfolgen. Es ist unverständlich warum sich derart viele ,Nachtragsbeschlüsse’ auf der Tagesordnung befinden“, bemerkte VP-Klubobmann Gemeinderat Josef Braunstein.

Für die SP nahm Bürgermeister Herbert Pfeffer umgehend Stellung. „Die Projekte wurden in den Ausschüssen eingehend vorberaten und an den Gemeinderat weitergeleitet. Bei einzelnen Gewerken waren bis zur ursprünglich angegebenen Anbotsfrist zum Teil zu wenige Angebote vorhanden oder es waren noch Details abzuklären, sodass es Fristverlängerungen gab. Daher war eine Beschlussfassung im Juni nicht mehr möglich“, so der Stadtchef in seiner Replik. Aufgrund des Zeitdrucks (Baubeginn in den Sommerferien) habe die „normale Vorgehensweise“ aufgrund der Dringlichkeit nicht eingehalten werden können. Pfeffer: „Künftig sollen die Beschlüsse wieder wie gewohnt zeitgemäß erfolgen.“

Vergeben wurden auch der Thermen-Umbau am Wirtschaftshof (5.000 Euro) und die Montage der LED-Straßenbeleuchtung (rund 12.500 Euro).