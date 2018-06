40 Jahre – so alt war die älteste Wunde, die Bernhard Riedinger in seinem Wundbehandlungszentrum in Traismauer jemals versorgt hat. „Es handelte sich um eine offene Stelle am Bein, aber wir haben das wieder gut hinbekommen. Nach einem halben Jahr war die Wunde verheilt“, sagt Riedinger.

Seit zehn Jahren betreibt er das Wundbehandlungszentrum in Traismauer. „Begonnen haben wir zu dritt, jetzt gibt es insgesamt acht Mitarbeiter.“ Zum zehnjährigen Jubiläum konnte außerdem ein neues Wundbehandlungszentrum in Amstetten mit derzeit zwei Mitarbeitern eröffnet werden.

Wundbehandlungszentrum feiert Jubiläum

„Der Bedarf ist groß, durch Werbung, aber auch Mundpropaganda ist unsere Praxis gewachsen und wir haben uns einen guten Ruf erarbeitet“, weiß Riedinger. Sogar aus Vorarlberg sein schon einmal ein Patient angereist. Insgesamt gibt es, laut Riedinger, 450.000 bis 500.000 Menschen mit chronischen Wunden in Österreich. Sein Zentrum würde sich deswegen so großer Beliebtheit erfreuen, weil die Ärzte im Rahmen ihrer stressigen Praxistätigkeit kaum Zeit hätten, Wunden zu versorgen.

„Außerdem bekommen sie pro Verbandwechsel acht Euro von der Krankenkasse, und das auch nur drei Mal im Monat“, gibt Riedinger zu bedenken. „Für dieses Spezialgebiet muss man sich interessieren“, meint Riedinger, der die Ausbildung zum Krankenpfleger und danach zum Wundmanager absolviert hat. „Da Wundmanager aber kein offizieller Titel ist, kann man die Tätigkeiten nicht über die Krankenkasse abrechnen“, sagt Riedinger.

Seiner Meinung nach ist es wichtig, sich Zeit für die Patienten zu nehmen. „Zuerst muss die Ursache der Wunde abgeklärt werden. Wir machen auch einen Abstrich, um feststellen zu können, welcher Keim eine Wundheilung verhindert. Danach sind das Desinfizieren und Reinigen wichtig“, erklärt Riedinger. Sechs Wochen seien ein häufiger Zeithorizont, bis man die Wunde „umdreht“ in Richtung Abheilung.

Amputationen vermeiden

Abhängig sei das aber von der Verfassung der Patienten. „Bei älteren Menschen ist die Zellenerneuerung langsamer. Allerdings hatte ich auch schon einen 86-jährigen Patienten, dessen Ferse komplett schwarz war. Acht Wochen später war der Fuß abgeheilt. Das hat mich selbst überrascht.“

Durch richtige Wundversorgung sei es auch möglich, Amputationen zu vermeiden. „In Österreich wird zu schnell amputiert“, so Riedinger, der schon einige Patienten vor einer Amputation bewahren konnte.