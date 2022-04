Raiffeisenbank Region St. Pölten: Hell folgt auf Sassmann

Werbung St. Pölten Anzeige Oberbank jetzt noch zentraler am Linzertor

Der Landgasthof Huber in Wagram war Schauplatz der Sprengelversammlung der Raiffeisenbank für Traismauer, Wölbling und Statzendorf. Diese Versammlungen des heurigen Jahres bringen auch eine wegweisende Veränderung in der Führungsmannschaft der Genossenschaft mit sich.

Für das „Urgestein“ Johannes Sassmann sind sie gleichsam die Abschiedstour. Er hatte großen Anteil an der begleitenden Fusion der Raiffeisenbank St. Pölten mit der Raiffeisenbank Traismauer und Statzendorf.

Ökonomierat und großes Ehrenzeichen

Ebenso wurde in seiner 21-jährigen Amtszeit als Obmann die Fusion der Raiffeisenbanken Böheimkirchen, Pielachtal und St. Pölten abgewickelt sowie die Eingliederung der Raiffeisenbank Herzogenburg-Kapelln vollzogen und nicht zuletzt darf er stolz zum Abschied auf das erfolgreichste Jahr in der Geschichte der Raiffeisenbank Region St. Pölten verweisen.

Für seinen großen und unermüdlichen Einsatz wurde Sassmann mit dem Titel Ökonomierat sowie dem großen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land NÖ geadelt.

Mit Michael Hell als vom Nominierungsausschuss empfohlener Wahlkandidat für die Position des zukünftigen Obmannes stellte Sassmann den anwesenden Mitgliedern auch gleich seinen möglichen Nachfolger vor. Die Wahl wird bei der Generalversammlung am 30. August erfolgen.

Der Kapellner, er feierte am Montag seinen 35. Geburtstag, übernahm schon in jungen Jahren ein hohes Maß an Verantwortung. Er lenkte als Bundesobmann die Geschicke der Landjugend mit ihren rund 90.000 Mitgliedern.

Zuvor hatte Direktor Thomas Schauer vom Erfolgslauf der Raiffeisenbank Region St. Pölten berichtet, der trotz ungünstiger Begleitumstände (Corona) ungebremst weitergeht: „Dies zeigt sich nicht nur im Wachstum der Bilanzsumme um 8,69 Prozent auf 1,614 Milliarden Euro. Als herausragender Erfolg im operativen Geschäft ist die Entwicklung des Betriebsergebnisses zu sehen. Dieses weist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 35,6 Prozent auf 18,1 Millionen Euro auf.“

