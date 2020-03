"Meine Mandant hat seine Frau und seine Kinder nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst. Aber man sieht ihm an, dass es ihm nicht besonders gut geht mit dem, was er gemacht hat", sagt ein Rechtsanwalt in einem Prozess am St. Pöltner Landesgericht über einen Traismaurer. Gewalttaten gegenüber Frau und Kindern wirft die Staatsanwaltschaft dem 41-Jährigen vor.

Vorm Strafrichter erzählt der Angeklagte von einer konfliktreichen Beziehung zu seiner Frau. "Sie hat ständig gestichelt und wir hatten jeden Tag Diskussionen", sagt er. Überfordert sei das Ehepaar mit der Erziehung der drei minderjährigen Kinder gewesen: "Sie haben nicht gefolgt, haben geglaubt, sie können machen, was sie wollen. Und wenn ich Alkohol getrunken habe, haben sie eine Ohrfeige bekommen und dann eine auf den Hintern."

Zwei Mal wöchentlich erhob der Vater die Hand gegen eines seiner Kinder. Nur das Wochenende verbrachte ein anderes Kind zuhause und kassierte dann regelmäßig Schläge. Das dritte Kind soll der 41-Jährige in den Bauch getreten haben. "Ich habe es weggestoßen, dann ist es umgefallen und ich habe es mit dem Fuß weggeschoben", sagt der Angeklagte dazu. Seine Taten bereut er zutiefst.

Ehefrau mit einer Bratpfanne attackiert

Ohrfeigen und Schläge mit einer Fliegenklatsche setzte es für die Ehefrau des Traismaurers. Mit einer Bratpfanne soll er versucht haben, sie zu schlagen. "Wenn ich mich nicht geduckt hätte, hätte er mich am Kopf getroffen", berichtete dieses Opfer bei einer kontradiktorischen Einvernahme. Mit der Faust soll er auf den Arm der Frau eingeschlagen haben.

Von Mai bis September letzten Jahres peinigte der Angeklagte seine Familie, bis seine Frau schließlich Anzeige erstattete.

Um Milde bittet nun der Verteidiger des Traismaurers. "Es handelt sich hier um eine nicht ganz unauffällige Familie. Wegweisungen hat es bereits gegeben, und zwar weil die Gattin auf den Angeklagten losgegangen ist", so der Anwalt.

Der Richter spricht den bislang unbescholtenen Angeklagten wegen Verbrechens der schweren Körperverletzung, Vergehens der Körperverletzung sowie Verbrechens der fortgesetzten Gewaltausübung schuldig und verurteilt ihn zu 19 Monaten bedingt verhängter Freiheitsstrafe (rechtskräftig).

Weisungen wie Antigewalt-Training und Suchtberatung werden erteilt und ein umfassendes Kontaktverbot zu den Opfern verhängt. Dass der Angeklagte jetzt abstinent ist, muss er in Zukunft regelmäßig dem Gericht nachweisen und 2.800 Euro Schmerzensgeld an die Opfer berappen. Ein Bewährungshelfer wird dem Traismaurer zur Seite gestellt.

"Die Strafe konnte zur Gänze auf Bewährung ausgesetzt werden. Wenn der Angeklagte die Kinder aber mit der Faust malträtiert hätte, hätte er heute das Gericht nicht als freier Mann verlassen", so der Richter bei der Urteilsbegründung. Als mildernd wertet er ein "überschießendes Geständnis".