Um die Ferien kurzweilig und abwechslungsreich zu gestalten, hat die VP Traismauer auch in diesem Jahr eine Kinderferienaktion ins Leben gerufen. Sie wurde mit einem Golfschnuppertag im Diamond-Golfclub Atzenbrugg gestartet.

„Nach einer Einführung hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, den Golfsport auszuprobieren. Gleich zu Beginn schlugen die Kinderherzen höher - sie durften mit den Golfcarts eine Runde über das weitläufige und beeindruckende Gelände ziehen. Nach einer Instruktion durch Golfprofi Benjamin Weilguni ging es ans Üben“, so Stadträtin Veronika Haas. Obwohl mancher Schlag im beeindruckenden Rasen oder in der Luft endete, kam die Freude nicht zu kurz. Haas: „Letztendlich durfte ein Korb voller echter Golfbälle ausgespielt werden. Erstaunlich, wie geschickt manche Kinder beim Schnuppergolfen waren!“

Die teilnehmenden Frauendorfer Kinder waren sich einig, das nächste Projekt in Frauendorf muss die Errichtung eines Golfplatzes für Kinder sein. Bis dahin wollen sie das Gratis-Golfschnuppern, das wöchentlich am Freitag von 17 bis 18 Uhr für Jugendliche von 8 bis 18 Jahren im Golfclub angeboten wird, in Anspruch nehmen. „Wir danken den Verantwortlichen vom Golfclub für ihre Bemühungen!“, so die Organisatorinnen, Stadträtin Veronika Haas, Martina Pipp sowie Gemeinderätin Sabine Strohdorfer, unisono.

„Schweizerhof“ und Myrafälle

Am Donnerstag, 19. Juli, findet, ausgehend von Stollhofen, ein Radausflug zum „Schweizerhof“ in Frauendorf statt. „Unsere Tour führt uns dann nach Gemeinlebarn. Nachdem wir uns bei der Konditorei Pauntzen ein Eis gegönnt haben, werden wir wieder nach Stollhofen zurückradeln“, so Sabine Strohdorfer.

Danach geht es am Donnerstag, 2. August, mit dem Besuch der Myrafälle weiter.