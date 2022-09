Kleinwasserkraftwerk Oberndorf: Durch den Stollen

Werbung Landestheater St. Pölten Anzeige Saison startet mit Theaterfest für alle am Samstag, 10. September

Der Verein Traismauer Erleben veranstaltet in einer Kooperation mit der EVN Naturkraft eine Stollenwanderung/Besichtigung des Kleinwasserkraftwerks in Oberndorf/Gebirge. Am Sonntag, 18. September, gehen zwei Führungen in Szene, Beginn ist um 14 beziehungsweise 15.30 Uhr.

„Durch Kontrollarbeiten hat sich dieses Fenster geöffnet und wir möchten der Bevölkerung diese seltene Gelegenheit zur Besichtigung des Stollens durch eine kleine Führung näher bringen“, sagt Sophie Bittner-Schiesser von der Stadtgemeinde Traismauer.

Ein Mitarbeiter der EVN wird die Gruppen sicher durch den rund zwei Kilometer langen Stollen begleiten.

Der Einstieg beginnt in Einöd, es wird im Vorfeld eine kleine Einführung geben und danach dann ein gemütlicher Ausklang im Kraftwerk bei Getränken und Jause.

Taschenlampe und festes Schuhwerk sind erforderlich. Es gibt keinen Eintritt, freiwillige Spenden werden entgegengenommen.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.