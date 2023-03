Konzert in der Fine-Art-Galerie: Kombi aus Sitar und Akkordeon

Im Beisein zahlreicher Musikfreunde fand in den Ausstellungsräumen der Fine-Art-Galerie im sogenannten „10er-Haus“ ein Konzertabend mit dem Sitar-Virtuosen Klaus Falschlunger und Luciano Biondini am Akkordeon statt. Dazu konnte der „Hausherr“ Martin Lutz auch Sparkassen-Bereichsleiter Anton Steiner, den Kulturmanager Reinhard Prenn, Professor Franz Zauchinger sowie weitere Musikliebhaber begrüßen. Im Mittelpunkt standen die beiden begnadeten und erfolgreichen Musiker Falschlunger und Biondini mit ihrem Programm „Once in a Blue Moon“. Träumerisch, intensiv und dann doch irgendwie vertraut: „Once in a Blue Moon“ begeisterte durch eine originelle Fusion von populärmusikalischen Harmonien, Folklore aus Ost und West und dem musikalischen Freiheitsanspruch des Jazz. Die enorme Bandbreite und die hohe Musikalität zeichneten das Konzert aus. Mit mehreren Zugaben und viel Beifall klang es aus. Für das leibliche Wohl der zahlreichen Besucher zeichnete der gastgebende Galerie- & Kunstverein verantwortlich

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.