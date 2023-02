Schlosserhaus lebt wieder auf

Eine „gemischte“ Kunstausstellung mit mehreren Künstlern aus Traismauer und Umgebung ist derzeit (Anmerkung: an jedem Samstag) in den Ausstellungsräumlichkeiten des Schlosserhauses am Florianiplatz zu sehen.

Seitens des Vereins „Traismauer erleben“ konnte Karl Paleček auch Stadträtin Veronika Haas unter den Besuchern begrüßen. Im Mittelpunkt der aktuellen Ausstellung steht die junge Künstlerin Anna-Carina Weiss, die auch seit eineinhalb Jahren Teil des Projektes „HandKunstWerk im Alten Schlosserhaus“ ist. Die 24-Jährige lernte nach der Matura zuerst Fotografie und studierte danach Kunstgeschichte an der Uni Wien.

Große Werke entstehen in mehreren Schichten

Nun widmet sie sich neben dem Tätowieren wieder verstärkt der eigenen Malerei und Kunst. Ihr Hauptmedium ist Acrylfarbe. „Das schnell trocknende Medium ist leicht mit anderen vermischbar. Zusätzlich verwende ich auch sehr gerne Kohle, Pastelle, Spraydosen und Blattmetalle in Kombination mit Acryl“, erklärt sie. Vor allem ihre großen Werke entstehen daher in mehreren Schichten.

Weiters sind auch noch mehrere Exponate von Nicole Wendel und Johanna Schöchtner-Errath als auch von Karl Paleček (Kunst in Verbindung mit Kunsthandwerk) zu sehen. Derzeit werden auch in regelmäßigen Abständen Kunsthandwerksvorführungen im Schlosserhaus zum Besten gegeben.

Am vergangenen Samstag fand ein „Schmieden für Kinder“ unter der Anleitung von Thomas Gärtner statt. Dabei nahmen die Kinder selbst den Hammer in die Hand und schmiedeten einen Gegenstand aus einem Rohling. Das fertige Stück konnte auch mitgenommen werden.

